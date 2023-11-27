Ardahan'da yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu kişi yakalandı
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Ardahan'da yapılan asayiş denetimlerinde sahte kimlik taşıyan Afganistan uyruklu bir kişi yakalandı. Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen kişi, gözaltına alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Ardahan'da yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, Ardahan Otogarında asayiş denetimleri kapsamında kimlik kontrolü yaptı.
Ekipler, sahte kimlik taşıyan Afganistan uyruklu M.M'nin yasa dışı yollarla ülkeye girdiğini belirledi.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa