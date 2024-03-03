Ardahan'da yasa dışı yollardan giren 3 düzensiz göçmen yakalandı
Ardahan'ın Göle ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen, polis tarafından yakalandı. Göçmenler, sağlık işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Ardahan'ın Göle ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen, polisten kaçmaya çalışırken yakalandı.
Göle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde rutin uygulamada yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmeni tespit etti. Afganistan uyruklu göçmenler, sağlık işlemlerinin ardından Ardahan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - ARDAHAN