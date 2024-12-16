Ardahan'da Yangın, Bir Evi Küle Çevirdi
Çıldır ilçesinde Tuncer Bulut'a ait evin bacasından çıkan yangın, kısa sürede çatıyı sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda can kaybı yaşanmadı. Jandarma ve AFAD olayla ilgili işlem başlattı.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde çıkan yangın bir evi kül etti.
Aşağı Cambaz köyünde Tuncer Bulut'a ait evin bacasından çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alevler olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma ve AFAD ekipleri yangınla ilgili işlem başlattı. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa