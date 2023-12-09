Ardahan'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş ekiplerince kentte çalışma başlatıldı. Operasyon düzenleyen ekipler şüpheli 3 kişiyi gözaltına alarak, adreslerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ARDAHAN