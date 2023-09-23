Ardahan'da Uyuşturucu ve Fişek Bulunan Kişi Gözaltına Alındı

Ardahan'da, üzerinde uyuşturucu madde ve fişek bulunan bir kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde esrar, sentetik kannabinoid ham maddesi, 64 tüfek fişeği ve 50 kuru sıkı fişek ele geçirildi.