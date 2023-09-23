Ardahan'da Uyuşturucu ve Fişek Bulunan Kişi Gözaltına Alındı
Ardahan'da, üzerinde uyuşturucu madde ve fişek bulunan bir kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde esrar, sentetik kannabinoid ham maddesi, 64 tüfek fişeği ve 50 kuru sıkı fişek ele geçirildi.
Ardahan'da, üzerinde uyuşturucu madde ve fişek bulunan kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, Ardahan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şüphe üzerine bir kişinin üzerini aradı.
Şüphelinin üzerinde bir miktar esrar, sentetik kannabinoid ham maddesi, 64 tüfek fişeği ile 50 kuru sıkı fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / 3. Sayfa