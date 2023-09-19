Ardahan'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Ardahan'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Ardahan'da Emniyet güçlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Narkotik Şube Müdürlüğünce kentte uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemek amacıyla yapılan çalışmada;2 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılırken 1 şahsın ikametinde yapılan aramada ise; iki parça halinde daralı ağırlığı toplamda 671.93 gr esrar maddesi ve 5 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ARDAHAN