Üye Girişi
Haberler

Ardahan'da Uyuşturucu Satışı Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan ilinde Kars'tan temin ettikleri uyuşturucuyu satışını yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin üzerinde 55,5 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ardahan'da Kars'tan temin ettikleri uyuşturucuyu satışını yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Ardahan il Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Kars'ta temin ettikleri uyuşturucuyu Ardahan'da satmaya çalışırken yakalanan 4 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Hasköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, K.M, Y.A, M.K ve V.P'nin Kars'tan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Ardahan merkeze bağlı köylerde satacaklarına dair bilgi aldı.

Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin seyahat ettiği aracı durdurup arama yaptı. İki ayrı kağıda sarılı vaziyette ve bir poşette toplam 55,5 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçiren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Ardahan Kars Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

 Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi: Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi: Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım

 Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title