Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Kars'tan kargoyla uyuşturucu madde getiren minibüsü Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisinde durdurdu. Yolculardan V.Y, L.Y ile Ü.D'ye ait kolide yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alanın şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ARDAHAN