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Ardahan'da Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı

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3. Sayfa Haberleri
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Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, üzerinde uyuşturucu bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Şahsın üzerinde metanfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ardahan'da üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube müdürlüğü ekiplerince, Merkez İlçe Jandarma komutanlığı sorumluluk alanında icra edilen operasyonda S.Ü. isimli şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında (2) gram metanfetamin isimli uyuşturucu ve uyarıcı madde ile (2) adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Jandarma Ardahan Güvenlik Uyuşturucu 3. Sayfa Haberler

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