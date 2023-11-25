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Ardahan'da Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, üzerinde uyuşturucu bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Şahsın üzerinde metanfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.