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Ardahan'da Uyuşturucu Bulunan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ardahan'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.