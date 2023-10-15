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Ardahan'da Uyuşturucu Bulunan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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3. Sayfa Haberleri

Ardahan'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Ardahan'da üzerlerinde bir miktar uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüyor.

Polis ekipleri, Kaptanpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 2 kişinin üstünü aradı.

Yapılan aramada şahısların üzerinde bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Narkotik Ardahan 3. Sayfa Haberler

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