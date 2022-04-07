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Ardahan'da üniversiteyi aç kurtlar bastı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Ardahan'da üniversiteyi aç kurtlar bastı

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Kampüsü'ne giren kurtlar, bir öğretim görevlisi tarafından görüntülendi.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Kampüsü'ne giren kurtlar, bir öğretim görevlisi tarafından görüntülendi.

Ardahan'da kötü hava şartları sebebiyle kırsal kesimlerde yiyecek bulamadığı tahmin edilen 2 kurt, üniversite kampüsüne girdi. ARÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun arka kısmındaki ormanlık alana kadar inen 2 kurt, akşam saatlerinde görevlileri görünce ormanlık alana doğru uzaklaşmaya çalıştı.

Kurtları, ARÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özkan Karadavut cep telefonu kamerası ile görüntüledi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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