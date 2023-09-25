Ardahan'da trafik ve asayiş uygulaması yapıldı

Ardahan'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur için asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde birçok kişi ve araç sorgulandı, işyerleri kontrol edildi ve cezalar kesildi.