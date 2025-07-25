Ardahan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ardahan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Ardahan-Göle Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Ardahan- Göle Karayolu Tepeler köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, A.E'nin kullandığı 41 ATK 695 plakalı otomobil ile, A.Ş idaresindeki 06 EGP 502 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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