Ardahan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Ardahan-Göle Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Ardahan- Göle Karayolu Tepeler köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, A.E'nin kullandığı 41 ATK 695 plakalı otomobil ile, A.Ş idaresindeki 06 EGP 502 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa