Ardahan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Ardahan- Göle Karayolu Tepeler köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, A.E'nin kullandığı 41 ATK 695 plakalı otomobil ile, A.Ş idaresindeki 06 EGP 502 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN