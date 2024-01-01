Ardahan'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ardahan merkez Kongre Caddesi'nde Balıkçı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüleri belirlenemeyen 75 AAD 700 plakalı otomobil ile 47 DE 939 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, bölgeye gelen ambulanslar ile Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARDAHAN