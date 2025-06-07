Ardahan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ardahan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında güney çevre yolunda meydana geldi. Kars istikametine seyir halinde bulunan 53 EE 429 plakalı otomobil ile 34 UA 9417 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar otomobilden çevredekilerin yardımı ile çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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