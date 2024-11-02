Ardahan'da Trafik Ekiplerinden Emniyet Kemeri Uyarısı

Ardahan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Şehirlerarası otobüsler ile yolculuk yapan yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemi hakkında bilgi verdi.

Ardahan'da trafik ekipleri şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs sürücüleri ve yolcularını emniyet kemeri konusunda uyardı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardahan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri ile yolcularına yönelik emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması konusunda bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.

-Mevzuata göre yolcuların da takması zorunlu

Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Trafik Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu bulunuyor. - ARDAHAN