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Ardahan'da Tır, Koyun Sürüsüne Çarptı: Onlarca Koyun Telef Oldu

Ardahan'da Tır, Koyun Sürüsüne Çarptı: Onlarca Koyun Telef Oldu
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Ardahan'da tırın yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada onlarca koyun telef oldu. Olaydan sonra bölgeye gelen ekipler yolda önlem alarak telef olan koyunları kaldırdı.

Ardahan'da tırın yolun karşısına geçen sürüye çarptığı kazada onlarca koyun telef oldu.

Kaza, akşam saatlerinde Ardahan-Çıldır karayolu eski Kotanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü belli olmayan tır, yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada onlarca koyun telef olurken, bölgeye gelen ekipler yolda önlem aldı. Telef olan koyunlar, yapılan çalışmaların ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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