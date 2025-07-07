Ardahan'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Ardahan'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Ardahan-Göle karayolunda cam yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ardahan- Göle karayolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Göle-Kars karayolunun Eskidemirkapı köyü mevkiinde sürücüsü belirlenemeyen cam yüklü 41 AA 431 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından sürücü, Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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