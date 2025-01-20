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Ardahan'da Tipi Nedeniyle Yolda Kalan 13 Araç Kurtarıldı

Ardahan'da Tipi Nedeniyle Yolda Kalan 13 Araç Kurtarıldı
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Ardahan-Şavşat karayolunda etkili olan kar ve tipi nedeni ile yolda kalan 13 araç, Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin seferberliği ile kurtarıldı.

Ardahan-Şavşat karayolunun 2 bin 500 rakımlı Sahara geçidinde tipiden yolda kalan 13 araç için ekipler seferber oldu.

Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkiinde tipi yüzünden yolda kalan 13 araç için bölgeye Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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