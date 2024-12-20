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Ardahan'da Terör Propagandası Yapan 1 Kişi Gözaltına Alındı

Ardahan'da Terör Propagandası Yapan 1 Kişi Gözaltına Alındı
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Ardahan Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan O.M. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ardahan'da terör propagandası yapan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ardahan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 1 şahsa yönelik operasyon düzenledi.

Sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli O.M. kaldığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

O.M. isimli şahıs Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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