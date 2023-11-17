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Ardahan'da silahlı saldırıya ilişkin zanlı tutuklandı

Ardahan'ın Karagöl Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin yapılan soruşturma sonucunda, şüpheli K.H'nin saklandığı adreste yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve av tüfeği ele geçirildi. K.H, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.