Ardahan'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler

Ardahan'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ardahan'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Ardahan'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ardahan merkeze bağlı Yeni Mahalle'de aralarında daha önceden husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan H.Ç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin 12 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. - ARDAHAN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa