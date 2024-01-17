Ardahan'da silah ticareti yapanlara operasyon: 4 şüpheli tutuklandı
Ardahan'da düzenlenen operasyonda silah ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 tabanca, 6 şarjör ve fişekler ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ardahan'da silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada 6 tabanca ile tabancalara ait 6 şarjör ve fişekler ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "yasa dışı silah ticareti" suçlamasıyla tutuklandı. - ARDAHAN