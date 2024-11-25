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Ardahan'da Şiddetli Rüzgar Binalara Zarar Verdi

Ardahan'da Şiddetli Rüzgar Binalara Zarar Verdi
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Ardahan'da meydana gelen şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarının uçmasına ve ev ile ahırlarda hasara neden oldu. AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ardahan'da şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarının uçmasına, ev ve ahırlarda hasara neden oldu.

Fırtına sebebiyle Atatürk Mahallesi ve merkeze bağlı Binbaşar, Ömerağa, Lehimli köyleri ile Göle ilçesine bağlı Mollahasan, Çardaklı ve Senemoğlu köyleri, Posof ilçesine bağlı Türkgözü köyünde 5 ev ve ahırın çatısı uçtu. Yapılan İhbarlar üzerine bölgeye AFAD görevlileri sevk edildi.

Ekipler, hasar tespit çalışması yapıp çevredeki diğer ev sahiplerine oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları ve mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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