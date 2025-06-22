Ardahan'da Sahte Altın Dolandırıcılığı: 3 Şüpheli Yakalandı

Ardahan'da Sahte Altın Dolandırıcılığı: 3 Şüpheli Yakalandı
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Ardahan'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olayda toplamda 16 sahte küpe, bileklik, kolye ve 17 bin 600 lira para ele geçirildi.

Ardahan'da kuyumcuya sahte altın satarak dolandıran 3 şüpheli yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, merkezde bir kuyumcuda sahte altın küpe satmaya ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, Ş.C. isimli şüpheli elindeki sahte küpeyi bir kuyumcuya satmaya çalıştığı esnada yakalandı. Olayla ilgili olduğu tespit edilen ve Ardahan-Artvin kara yolunda durdurulan bir araçta ise 16 sahte küpe, birer bileklik ve kolye ile 17 bin 600 lira para ve 22 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin Ardahan'dan önce Elazığ, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta bulundukları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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