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Ardahan'da Sahipsiz Atlar Trafiği Tehlikeye Soktu

Ardahan'da Sahipsiz Atlar Trafiği Tehlikeye Soktu
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Ardahan'da cadde ve sokaklarda dolaşan sahipsiz atlar, sürücülere zor anlar yaşattı. Gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ardahan'da yolda dolaşan sahipsiz atlar trafiği tehlikeye soktu.

Ardahan'da cadde ve sokaklarda dolaşan sahipsiz atlar, sürücülere zor anlar yaşattı. Görenleri şaşkına çeviren atlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ardahan'ın en işlek caddelerinden Kongre Caddesi'nde sahipsiz atlar, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda serbestçe dolaşan atları gören vatandaşlar ise şaşkınlarını gizleyemedi.

İlginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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