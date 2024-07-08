Ardahan'da sağanak yağış nedeniyle yol trafiğe kapandı

Ardahan'da sağanak yağış, sel ve dolu nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yoluna yamaçtan düşen kayalar trafiğin durmasına neden oldu.

Ardahan'da yaklaşık 3 gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli sağanak yağış nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun bazı noktalarına yükseklerden kopan kaya parçaları düştü. Sürücüler irili ufaklı kaya parçalarını, kendi imkanlarıyla temizleyerek yolun trafiğe açılmasını sağladı.

Yetkililer, bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüleri heyelan tehlikesine karşı uyardı.

Şiddetli sağanak Bağdeşen köyünde de sele neden olunca arılı kovanlara da zarar verdi. - ARDAHAN