Haberler

Ardahan'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Ardahan'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ardahan'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Reşat Y'nin kullandığı 08 AAN 876 plakalı otomobil, Ardahan-Artvin kara yolunun Yukuşdiki köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçtaki M.Y, B.H.A. ve H.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: Hamas'ın müzakere adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama! Hamas detayı dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cübbeli Ahmet Hoca resmen öfke kustu: Şerefsizler, dinleyin!

Cübbeli Ahmet Hoca resmen öfke kustu: Şerefsizler, dinleyin!
Sumud Filosu aktivistleri ifadelerini verdi! Bekir Develi İsrail ordusunun işkencelerini böyle anlattı

Ünlü sunucu İsrail ordusunun işkencelerini böyle anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.