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Ardahan'da Otobüslerde Emniyet Kemeri Kontrolü Yapıldı

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Ardahan'da jandarma ekipleri, ülke genelinde artan otobüs kazalarına dikkat çekmek amacıyla şehirlerarası yolcu otobüslerinde emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirdi. Yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerine ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulandı.

Ardahan'da jandarma ekiplerince şehirlerarası yolcu otobüslerinde emniyet kemeri kontrolü yapıldı.

Ülke genelinde son günlerde artan otobüs kazalarına dikkat çeken jandarma ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüslerinde emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirdi. Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Jandarma Timleri Çamlıçatak köyü kontrol noktasında son günlerde ülke genelinde artan otobüs kazalarına dikkat çekmek amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerine, yolculara yönelik emniyet kemeri denetimi gerçekleştirerek, emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulandı.

Denetim ve bilgilendirme çalışmalarında yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförleri ve diğer araç sürücülerine can ve mal kaybına sebebiyet vermemek için daha dikkatli olmaları, kural ihlali yapmamaları gerektiği anlatılarak, seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması, hız limitlerine uyulması ve araç kullanım sürelerine uyulması konularında uyarılar yapıldı.

Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı ile diğer yol kullanıcısı olan sürücü ve yolculara yönelik yapılan trafik kontrollerinde 250 sürücü ve 375 yolcu olmak üzere toplam(625 yol kullanıcısına "Emniyet Kemeri Kullanımı ve Önemi Hakkında" bilgilendirme faaliyeti yapılarak 415 adet "Broşür" dağıtımı yapıldı.

Ekipler ayrıca; 12 bin 507 vatandaşın cep telefonuna, hız limitlerine uyulması ve emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatan bilgilendirme mesajını göndererek bilgilendirme yaptı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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