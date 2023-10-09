Ardahan'da Otobüs Terminalinde Uyuşturucu Operasyonu
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Ardahan'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentteki otobüs terminalinde İstanbul'dan geldiği belirlenen 2 kişiyi şüphe üzerine aradı. Şüphelilerin üzerlerinde 39 adet sentetik uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K ile E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ardahan'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentteki otobüs terminalinde İstanbul'dan geldiği belirlenen 2 kişiyi şüphe üzerine aradı.
Şüphelilerin üzerlerinde 39 adet sentetik uyarıcı madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.K ile E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.