Haberler

Ardahan'da Otobüs Terminalinde Uyuşturucu Operasyonu

 - Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri

Ardahan'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentteki otobüs terminalinde İstanbul'dan geldiği belirlenen 2 kişiyi şüphe üzerine aradı. Şüphelilerin üzerlerinde 39 adet sentetik uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K ile E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ardahan'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentteki otobüs terminalinde İstanbul'dan geldiği belirlenen 2 kişiyi şüphe üzerine aradı.

Şüphelilerin üzerlerinde 39 adet sentetik uyarıcı madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.K ile E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İstanbul Narkotik Ardahan Polis Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

title