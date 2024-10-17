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Ardahan'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Devam Ediyor

Ardahan'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Devam Ediyor
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Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü, eğitim-öğretim yılının güvenliğini sağlamak için okul çevrelerinde denetim uygulamalarına devam ediyor. Ekipler, metruk binalar ve çevredeki iş yerlerini denetleyerek öğrencileri zararlı faaliyetlerden korumaya çalışıyor.

Ardahan'da okul çevrelerinde denetimler sürüyor. Polis araçları metruk binaları kontrol ediyor.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğünce, eğitim-öğretim yılının güvenle tamamlanması ve öğrencilerin zararlı faaliyetlerden uzak durması adına okul çevrelerinde denetim uygulaması devam ediyor.

Ardahan Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde gerçekleşen uygulamalara, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Asayiş ve Terörle Mücadele ekipleri katılmakta. Okul çevresinde bulunan metruk binalar, bakkal, kafe, internet kafe ve her türlü gıda ve tütün ürünleri satan iş yerlerini denetleyen ekipler, ayrıca o bölgede seyir halinde bulunan araçlarda da denetleme yapıyor.

Daha sonra okul servislerini Karayolları Trafik Kanunu ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında inceleyen güvenlik güçleri öğrencilere zararlı faaliyetlere karşı uyarılarda bulunuyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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