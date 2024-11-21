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Ardahan'da Okul Çevrelerinde Denetimler Yapıldı

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Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde iş yerleri kontrol edildi ve şüpheli araçlar arandı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan "Çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik iş birliği protokolü" kapsamında okul çevrelerinde denetim yaptı.

Okul çevresindeki iş yerlerini kontrol eden ekipler, durdurulan araçlarda arama yaptı. Şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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