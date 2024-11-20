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Ardahan'da Öğrenciler Emniyet Kemeri Kullanımını Simülasyonla Öğrendi

Ardahan'da Öğrenciler Emniyet Kemeri Kullanımını Simülasyonla Öğrendi
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Ardahan'da üniversite öğrencileri, emniyet kemerinin önemini simülasyon aracında kaza anında deneyimleyerek öğrendi. Jandarma ekipleri, trafik bilincini artırmak için çeşitli eğitimler düzenledi.

Ardahan'da emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek ve trafikteki önemine vurgu yapmak amacıyla simülasyon aracına binen öğrenciler kaza anında aracın takla atma anını hem emniyet kemeri takılı hem de emniyet kemeri takılı olmadan yaşadı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri, üniversite öğrencilerine trafik bilincini oluşturmak ve emniyet kemerinin önemini uygulamalı göstermek amacıyla simülasyon aracı getirildi. Üniversite yerleşkesine konulan simülasyon aracına binen öğrenciler, 7-8 kilometre hızla giden bir aracın takla atması sonucu yaşanılacak bir kazada emniyet kemerinin önemini yaşayarak öğrendi.

Ekipler trafik güvenliğine dikkat çekmek ve emniyet kemeri kullanımını artırmak amacıyla düzenledikleri eğitim çalışmasını izleyen öğrencilere daha sonra 1,5 promil alkol etkisi veren gözlük takıp kaleye gol atmaya çalıştı. Gözlüğü taktıktan sonra etraflarında bir tur atan öğrencilerin futbol topuna vurmaya çalışmaları izleyenleri güldürdü. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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