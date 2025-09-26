Haberler

Ardahan'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Ardahan'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
Ardahan merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Jandarma ekipleri, 42 kişiden yaklaşık 20 milyon lira değerinde hayvan alımı sonucu dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Ardahan merkezli 4 ilde nitelikli dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, Ardahan merkezli Kars, Erzurum ve Erzincan'da 42 kişiden karşılıksız çek, veya daha sonra ödeme vaadiyle yaklaşık 20 milyon lira değerinde alınan hayvanların paraya çevrildiği belirlendi.

Yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramada; 17 senet, 1 milyon lira değerinde çek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 muşta, 2 bıçak, 7 fişek, 81 hayvan pasaportu, 20 basıma hazır hayvan küpesi, 14 cep telefonu, 1 adet alacak-verecek defteri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 49 bin 800 lira nakit para ve 2 bin 950 dövize el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından 1 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
