Ardahan'da Kurtlar Yerleşim Yerlerine İniyor

Kış şartlarının çetin geçtiği Ardahan'da aç kalan kurtlar, yerleşim yerlerine inmeye devam ediyor.

Ardahan merkeze başlı Çataldere köyüne inen 1 kurt güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda kurt, yiyecek bulmak için geldiği köyde bağlı olmayan bir köpeğe saldırdı. Uzun süre köpeği kovalayan kurt daha sonra köpeği sıkıştırarak saldırmaya başladı.

Ev sahibi, köpek ile kurdun boğuşma sesine uyandı. Ev sahibinin ışık tutmasıyla kurt hızlıca uzaklaşarak gözden kayboldu. - ARDAHAN