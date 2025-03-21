'Gölge başkan' diye anılan Ertan Yıldız yakalandı! İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu

'Gölge başkan' yakalandı! İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu
İzmir'de 5 gün boyunca gösteri yürüyüşü yasaklandı

CHP'nin kalesine 5 günlük yasak
Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo

Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo
Gözaltındaki İmamoğlu'na bir soruşturma daha

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha

Ardahan'da Kurtlar Yerleşim Yerlerine İniyor

Ardahan'da Kurtlar Yerleşim Yerlerine İniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kış şartlarının zorlayıcı olduğu Ardahan'da aç kalan kurtlar, Çataldere köyüne inerek bir köpeğe saldırdı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kış şartlarının çetin geçtiği Ardahan'da aç kalan kurtlar, yerleşim yerlerine inmeye devam ediyor.

Ardahan merkeze başlı Çataldere köyüne inen 1 kurt güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda kurt, yiyecek bulmak için geldiği köyde bağlı olmayan bir köpeğe saldırdı. Uzun süre köpeği kovalayan kurt daha sonra köpeği sıkıştırarak saldırmaya başladı.

Ev sahibi, köpek ile kurdun boğuşma sesine uyandı. Ev sahibinin ışık tutmasıyla kurt hızlıca uzaklaşarak gözden kayboldu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title