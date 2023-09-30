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Ardahan'da Kumar Oynayanlara 16 Bin 200 TL Cezası

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 200 lira ceza uygulandı. İş yeri sahibine ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem yapıldı.