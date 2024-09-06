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Ardahan'da kumar oynayan 5 kişiye 32 bin 125 TL ceza

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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir işyerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan baskında, 5 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayanlara toplam 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı ve kumar malzemelerine el konuldu.

Ardahan'da kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 32 bin 125 lira ceza uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çıldır ilçesinde bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İşyerine baskın yapan polisler, 5 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Kumar oynayanlara toplam 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı.

Kumar malzemeleri ile kumardan elde edilen paralara da el konuldu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

ardahan 3-sayfa Güncel Çıldır

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