Ardahan'da kumar oynayan 5 kişiye 32 bin 125 TL ceza
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir işyerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan baskında, 5 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayanlara toplam 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı ve kumar malzemelerine el konuldu.
Ardahan'da kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 32 bin 125 lira ceza uygulandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çıldır ilçesinde bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İşyerine baskın yapan polisler, 5 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Kumar oynayanlara toplam 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı.
Kumar malzemeleri ile kumardan elde edilen paralara da el konuldu. - ARDAHAN