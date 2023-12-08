Ardahan'da Kimyasal Toz Yüklü Tırın Devrilmesi

Ardahan'da dorsesinde kimyasal toz yüklü tırın buzlu yolda devrilmesiyle Kars yolu bir süre ulaşıma kapandı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Ardahan'da dorsesinde kimyasal toz yüklü tırın buzlu yolda devrilmesiyle Kars yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kaza, Ardahan-Kars karayolu Çamlıçatak köyü rampa mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 ATR 866 plakalı kimyasal toz yüklü tır, yolun buzlu ve kaygan olması nedeniyle devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor. - ARDAHAN