Üye Girişi
Haberler

Ardahan'da Kimyasal Toz Yüklü Tırın Devrilmesi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ardahan'da dorsesinde kimyasal toz yüklü tırın buzlu yolda devrilmesiyle Kars yolu bir süre ulaşıma kapandı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Ardahan'da dorsesinde kimyasal toz yüklü tırın buzlu yolda devrilmesiyle Kars yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kaza, Ardahan-Kars karayolu Çamlıçatak köyü rampa mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 ATR 866 plakalı kimyasal toz yüklü tır, yolun buzlu ve kaygan olması nedeniyle devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ardahan Kars Ulaşım Güvenlik Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title