Ardahan'da Kayıp Şahıs Ölü Bulundu

Ardahan merkeze bağlı Hacıali köyünde kayıp şahıs ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Erhan Gökdemir'den (41) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede arama ve tarama çalışması yapan ekipler kayıp adamı Beşiktaş ve Dağcı köyleri yol ayrımında arazide ölü buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları bulunan şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına aldı. - ARDAHAN