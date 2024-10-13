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Ardahan'da Karayolları Personeline Trafik Güvenliği Eğitimi

Ardahan'da Karayolları Personeline Trafik Güvenliği Eğitimi
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Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, karayolları personeline güvenli trafik eğitimi vererek kazaların önlenmesine yönelik önemli bir adım attı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından karayolları personeline yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenledi.

Ardahan'da kazaları en aza indirebilmek amacıyla birçok faaliyet gerçekleştiren jandarma ekipleri, karayolları personeline de 'Trafik Güvenliği' eğitimi verdi. Ardahan'da yaptığı çalışmalarla kazaların kısmen önüne geçen ve kaza istatiklerini düşüren İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri düzenlediği eğitim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Birçok alanda sürücü ve vatandaşlara trafik konusunda eğitim veren jandarma trafik ekipleri, Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde şimdi de Karayolları 83. Şube Şefliği personeline 'Güvenli Trafik' eğitimi verdi.

Çalışma alanlarında gerçekleştirilen eğitim seminerinde ekipler güvenli trafiğin oluşması ve yaşanan kazaların en aza indirilebilmesi çerçevesinde bilgiler verdi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Trafik bilincini ileri seviyeye getirmek amacıyla trafik eğitimi faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir" denildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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