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Ardahan'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

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Ardahan'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkili oldu. Kar yağışıyla ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Ardahan'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkili oldu. Kar yağışıyla ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Ardahan'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, yüksek kesimlerde karla birlikte tipiye dönüştü. Ardahan-Şavşat Karayolu'nun 2 bin 470 rakımlı Sahara Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak trafiğe açık tutmaya çalışıyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ardahan 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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