Ardahan'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Öğrenci Servisi Kurtarıldı

Ardahan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı.

Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt köyünde taşımalı eğitim ile Sarıyamaç köyüne öğrenci taşıyan servis, Yokuşdibi köyünde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Aracın kara saplanması sonucu İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye yönlendirilen ekiplerin çalışması sonucu iş makinesine alınan 3 öğrenci Sarıyamaç köyüne ulaştırılarak ailelerine teslim edildi.

Kar ve tipinin yoğun olduğu bölgede kara saplanan bir otomobil de kurtarıldı. - ARDAHAN