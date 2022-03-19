Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler

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Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı

Ardahan'da 2 gündür etkisini gösteren kar ve tipi nedeniyle 106 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da 2 gündür etkisini gösteren kar ve tipi nedeniyle 106 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinin kardan kapanan yolları temizleme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Ardahan-Artvin karayolunda etkili olan fırtına nedeniyle ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ARDAHAN

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ardahan, kar, 3. Sayfa, Haberler

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