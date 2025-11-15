Haberler

Ardahan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin KADES Eğitimi

Güncelleme:
Ardahan Jandarma Komutanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla KADES projesi kapsamında köylerde eğitim veriyor. Eğitimlerde kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgiler sağlanıyor.

Ardahan Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla hayata geçirilen "Kades" projesi kapsamında köy köy dolaşarak kadınlara eğitim veriyor.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında, kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim, bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor.

Ekipler, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı çerçevesinde, Merkezdeki köylerde ikamet eden kadına yönelik KADES uygulaması hakkında eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

İcra edilen eğitimlerde kadın vatandaşlara; Kadın Destek (KADES) Uygulamasının cep telefonuna indirilmesi, uygulamanın cep telefonuna indirildikten sonra nasıl kullanılacağı ve sağladığı kolaylıklar hakkında bilgilendirme yapılırken, uygulama ile ilgili tanıtım broşürü dağıtıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa

