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Ardahan'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı

Ardahan'da gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda, M.K'nin adresinde 2 cep telefonu, bir kurusıkı tabanca ve 22 fişek ele geçirildi. N.G'nin üstünde ise bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu. İşlemler devam ediyor.