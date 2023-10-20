Ardahan'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı
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Ardahan'da gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda, M.K'nin adresinde 2 cep telefonu, bir kurusıkı tabanca ve 22 fişek ele geçirildi. N.G'nin üstünde ise bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu. İşlemler devam ediyor.
Ardahan'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında M.K'nin adresine operasyon düzenledi.
Adreste gümrük kaçağı 2 cep telefonu, bir kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 22 fişek ele geçirildi.
Operasyonda N.G'nin üstünde yapılan aramada ise bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa