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Ardahan'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yaptıkları çalışmalarda bir işletmede sağlığa zararlı olduğu belirlenen 47 ürüne el koyarken, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.