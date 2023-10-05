Ardahan'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yaptıkları çalışmalarda bir işletmede sağlığa zararlı olduğu belirlenen 47 ürüne el koyarken, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kent merkezinde kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir esnafın işletmesinde sağlığa zararlı olduğu belirlenen 47 ürüne el konuldu.
Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de 1 şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.