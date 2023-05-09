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Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Ardahan'da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Ardahan'da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Ardahan-Kars kara yolu Üniversite Kavşağında bazı araçlarda arama yaptı.

Bir otomobilde, 3 bin 370 paket bandrolsüz elektronik sigara tütünü, 630 paket gümrük kaçağı sigara, 110 paket gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Olaya ilişkin araçtaki 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Ardahan 3. Sayfa Haberler

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