Ardahan'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ardahan'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 184 bin boş makaron ele geçirildi.

Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde belirlenen 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 184 bin boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ARDAHAN