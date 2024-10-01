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Ardahan'da JASAT Operasyonu: 29 Suçlu Yakalandı

Ardahan'da JASAT Operasyonu: 29 Suçlu Yakalandı
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Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 29 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) aracılığıyla, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 29 kişiyi yakaladı. Operasyon, suçların azaltılması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla gerçekleştirildi.

Ardahan'da JASAT ekipleri suç ve suçluların azalmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda hapis cezası bulunan 29 şahsı yakaladı. Ardahan il Jandarma Komutanlığı, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile Jandarmanın Dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yapmış oldukları özverili çalışmalar neticesinde geçtiğimiz bir haftada çeşitli suçlardan hapis cezası bulanan toplam 29 şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzenin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edeceklerini bildirdi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Politika Güvenlik Jandarma 3-sayfa ardahan Hukuk JASAT Suç

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