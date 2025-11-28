Ardahan'da Jandarma Kış Lastiği Denetimi Gerçekleştirdi

Ardahan'da jandarma ekipleri kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, ticari araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada ekipler, araçlarda kış lastiği uygunluğunu kontrol ederek diş derinliği, lastik üretim tarihi ve desen yapısını inceledi. Denetim sırasında sürücülere kış şartlarında güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgi verildi.

Takip mesafesi, hız limitleri ve buzlanma riskine karşı sürücüleri uyaran ekipler, araçlarda zincir, takoz ve kazma gibi kış ekipmanlarının da bulundurulması gerektiğini anlattı. - ARDAHAN